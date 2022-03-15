Андрей Канчельскис: «РПЛ надо сокращать до 12 команд – тогда стадионы хотя бы пустеть не будут»

Андрей Канчельскис выступил против идеи расширения РПЛ до 18 команд.
«Ерунда какая-то. У нас что не сезон, то клуб на грани банкротства.
После расширения таких будет штук пять. Сейчас регионы вряд ли заинтересованы в том, чтобы содержать целую футбольную команду. Это слишком дорого.
А найти спонсоров тоже проблематично. Лигу надо не расширять, а сокращать до 12 команд – тогда стадионы хотя бы пустеть не будут. Интерес к футболу возрастет», – сказал бывший игрок сборной России.
Желание клубов РПЛ отменить вылет в ФНЛ – ошибка и ускорение деградации
Предлагаем реформу формата РПЛ: Головин – за сокращение лиги, Романцов против матчей в холод, есть вариант с расширением