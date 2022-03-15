«ПСЖ» может ликвидировать фанатское объединение из-за протеста после вылета из ЛЧ

«ПСЖ» может ликвидировать объединение фанатов.

Как пишет L’Équipe, в французском клубе рассматривают возможность ликвидации объединения Collectif Ultras Paris (CUP).

Два дня назад фанаты «ПСЖ» устроили акцию протеста, связанную с вылетом клуба из Лиги чемпионов. Клуб не дал болельщикам пронести около 30 баннеров протестного содержания, но несколько таких плакатов все-таки вывесили на трибунах.

Вечером в воскресенье на базе «ПСЖ» появились граффити, но, как отмечается, CUP не несет ответственность за них.

Ого, фанаты «ПСЖ» мощно освистали Неймара и Месси. Несмотря на 3:0!