Андрей Аршавин: «Если РПЛ хочет расшириться, то должна это делать по спортивному принципу. Команды из ФНЛ должны выходить в Премьер-лигу»

высказался о возможном расширении .

«Если лига хочет расшириться, то должна это делать по спортивному принципу. Команды из ФНЛ в любом случае должны выходить в РПЛ. Если так хотят расширить, то последние две команды РПЛ обязаны сыграть стыковые матчи с 3-4-м местом ФНЛ.

Если 3-4 место не подходит по параметрам лицензирования, значит, с 5-6-м местом. Но можно снизить планку лицензирования в данных условиях, чтобы такого избежать. Например, «Алания» почти наверняка будет высоко, а у них нет стадиона. Ну ничего страшного, сейчас на это можно закрыть глаза.

Спортивный принцип не должен страдать, он должен быть на первом месте. К примеру, вот «Зенит» уже сыграл с «Уфой», скоро будет играть с ЦСКА.

Только, играя с нами, они боролись за то, чтобы остаться, а против ЦСКА уже будут знать, что не вылетают. Это неправильно», – сказал бывший игрок сборной России и заместитель генерального директора по спортивному развитию.