Аршавин о 4:0 с «Баварией»: «Это навсегда войдет в историю «Зенита» и всей страны»

поделился воспоминаниями о победах над «Байером» и «Баварией».

«Зенит» одержал победу над леверкузенской командой в стадии четвертьфинала Кубка УЕФА-2007/08, а над мюнхенской – в полуфинале.

«Сначала мы победили леверкузенский «Байер», это было в день рождения моей дочери. Мы играли на выезде, у нас все получалось, и мы прибили «Байер» 4:1. Домашний матч, по сути, превратился в формальность, его мы проиграли. «Баварию» мы не боялись, но понимали, что должно случиться чудо, чтобы мы прошли дальше.

Первая игра на выезде не удалась, особенно стартовые 15 минут. Нас там обыгрывали, как хотели. И после первого тайма мы лишь чудом уступали всего 0:1. Кажется, после перерыва игра немножко изменилась. Мы смогли показать то, за счет чего добрались до полуфинала. Автогол Лусио позволил увезти из Мюнхена ничью 1:1.

То, что потом произошло дома, сложно описывать. Во-первых, я не играл, даже не был на стадионе. Был дома и смотрел матч по телевизору. Но то, что сотворили ребята [победили дома «Баварию» 4:0], навсегда войдет в историю клуба и всей страны», – сказал Аршавин.