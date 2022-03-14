Жена Карпина о Дзюбе: «Валера говорил: он хороший футболист. Муж – профессионал, он давно сказал, что взял бы Артема в сборную»

Жена Валерия Карпина рассказала об отношении мужа к .

– Часто в вашем доме звучит фамилия Черчесов?

– Нет.

– Не обсуждаете?

– Ни Черчесова, ни Дзюбу.

– Но все знают, что у твоего мужа есть определенное недопонимание с Артемом.

– Ха-ха. Ну да.

– Ты как жена как эту ситуацию видишь? Что там между ними не то и вообще как это все выглядит?

– Слушай, на самом деле я вообще никак не вижу и не отношусь. У меня абсолютно нет никакого негатива к Дзюбе, честно говоря, потому что лично с ним даже не знакома.

Мы действительно об этом говорили. И даже не в формате сборной – еще тогда, когда Дзюба был в аренде в «Арсенале», ходили разговоры, что он может перейти в , как раз к Валере.

Помню, спрашивала: возможно такое, что он к тебе придет? Валера говорил: да, он хороший футболист, способен помочь. При чем тут личное?

Считаю мужа профессионалом, потому что он очень давно сказал, что взял бы Дзюбу, потому что тут вопрос интересов клуба. В сборной потом происходило примерно то же самое. Валера же все равно встречался с Артемом, а на первый сбор его не вызвал, потому что Дзюба находился не в форме.

– Как я понимаю, Артем на это обиделся?

– Видимо. Потому что, когда вызвали на второй сбор, сказал: «А вот уже я не хочу», – сказала в интервью Алле Шишкиной.

«Хочется, чтобы наступил мир». Главные мысли Карпина – а еще об отстранении, Дзюбе и работе в «Локо» и «Краснодаре»