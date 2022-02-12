Гунько о Дзюбе и сборной: «Он сильнее, когда ему противостоят все. Можно попробовать на этом сыграть»

Главный тренер клуба , ранее работавший в системе «Спартака», высказался о нападающем и сборной России.

– Карпина остаться в сборной уговорил Романцев. Понимаете Валерия Георгиевича, захотевшего уйти после провала с хорватами?

– Я слово «отставка» не слышал ни от кого. Наверное, он считает, что футболисты не выполнили его установку, потому что было давление из-за результата. Он, как думаю, просил их об одном, на выходе делалось все иначе.

– Может, Карпину мешает, что он равняет футболистов по себе?

– Валерий Георгиевич как тренер вырос на глазах. Поэтому ему и доверили сборную. Он знает все свои плюсы и минусы, очень поменялся.

А поведение и эмоции у каждого тренера свои. И что правильно, а что нет – никто не скажет. Кто-то считает, что надо скакать вдоль бровки, как Тедеско, кто-то уверен, что нужно сидеть на лавке, как Курбан Бердыев.

У Константина Ивановича Бескова вообще было свое место на трибуне, он смотрел за матчем сверху, а в перерыве говорил слова, которые меняли ход игры.

Правильно же, когда твоя команда достигает успеха, это единственный критерий работы тренера.

– Нужен Артем Дзюба сборной?

– Пусть они сами с тренером решают. Как понимаю, действительно есть разногласия, и о них все знают. Но, на мой взгляд, тренер приглашал игрока в сборную, пусть и в расширенный список, а он отказался от вызова, сказав, что не готов. Сложный момент. Если найдут компромисс…

Дзюба всегда играет на вызовах, он сильнее тогда, когда ему противостоят все. Можно попробовать на этом сыграть. У него такая черта характера – злой на всех, весь мир против него, и надо доказать, а если все хорошо, он не всегда проявляет себя, – сказал Гунько.