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    Слуцкий о судье Гезюбююке: «Просто творит беспределище. Может, он не любит толстых или лысых»

    Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия ПСВ Витесс судьи Сердар Гезюбююк Футбол

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий раскритиковал работу арбитра Сердара Гезюбююка после ничьей с ПСВ (3:3).

    «Послушайте. Пожалуйста, защитите нас от Гезюбююка, потому что он худший судья в мире. И, возможно, у него какие-то личные трудности со мной. Может, он не любит толстых или лысых, я не знаю.

    Я спросил его, почему он не посмотрел [повтор]. Он сказал, что был уверен. Это значит, что он слишком эгоистичный, слишком заносчивый и не очень хороший судья», – сказал Слуцкий на пресс-конференции.

    В разговоре с корреспондентом Тимуром Журавелем Слуцкий также критически оценил судейство Гезюбююка.

    – Леонид Викторович, вы про судей хоть раз когда-то такое говорили?

    – Нет. А я уже третий раз просто здесь с ним сталкиваюсь. Ладно бы там один разочек, но он просто творит беспределище. Причем он вообще не здоровается, не прощается, его спрашиваешь – он идет, носом такой вот (задирает голову – прим. Sports.ru), #### (блин).

    – За судью вас накажут же?

    – Я не знаю. Мне пофиг.

    – Просто вы так жестко никогда о судьях не говорили.

    – Ну потому что он заслуживает этого. И потому что я не могу понять, почему он не посмотрел. Ладно назначил, почему он не посмотрел момент? Когда у тебя есть VAR, почему ты его не используешь?

    – Здесь судьи еще хуже, чем в России?

    – Один, – сказал Слуцкий в интервью каналу Тимура Журавеля в YouTube.

    «Ни разу не поздоровался, не попрощался, не ответил на вопросы. Худший судья в мире». Кажется, Слуцкого так еще не бесили

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