Слуцкий о судье Гезюбююке: «Просто творит беспределище. Может, он не любит толстых или лысых»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий раскритиковал работу арбитра Сердара Гезюбююка после ничьей с ПСВ (3:3).
«Послушайте. Пожалуйста, защитите нас от Гезюбююка, потому что он худший судья в мире. И, возможно, у него какие-то личные трудности со мной. Может, он не любит толстых или лысых, я не знаю.
Я спросил его, почему он не посмотрел [повтор]. Он сказал, что был уверен. Это значит, что он слишком эгоистичный, слишком заносчивый и не очень хороший судья», – сказал Слуцкий на пресс-конференции.
В разговоре с корреспондентом Тимуром Журавелем Слуцкий также критически оценил судейство Гезюбююка.
– Леонид Викторович, вы про судей хоть раз когда-то такое говорили?
– Нет. А я уже третий раз просто здесь с ним сталкиваюсь. Ладно бы там один разочек, но он просто творит беспределище. Причем он вообще не здоровается, не прощается, его спрашиваешь – он идет, носом такой вот (задирает голову – прим. Sports.ru), #### (блин).
– За судью вас накажут же?
– Я не знаю. Мне пофиг.
– Просто вы так жестко никогда о судьях не говорили.
– Ну потому что он заслуживает этого. И потому что я не могу понять, почему он не посмотрел. Ладно назначил, почему он не посмотрел момент? Когда у тебя есть VAR, почему ты его не используешь?
– Здесь судьи еще хуже, чем в России?
– Один, – сказал Слуцкий в интервью каналу Тимура Журавеля в YouTube.
«Ни разу не поздоровался, не попрощался, не ответил на вопросы. Худший судья в мире». Кажется, Слуцкого так еще не бесили