Слуцкий о судье Гезюбююке: «Просто творит беспределище. Может, он не любит толстых или лысых»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий раскритиковал работу арбитра Сердара Гезюбююка после ничьей с ПСВ (3:3).

«Послушайте. Пожалуйста, защитите нас от Гезюбююка, потому что он худший судья в мире. И, возможно, у него какие-то личные трудности со мной. Может, он не любит толстых или лысых, я не знаю.

Я спросил его, почему он не посмотрел [повтор]. Он сказал, что был уверен. Это значит, что он слишком эгоистичный, слишком заносчивый и не очень хороший судья», – сказал Слуцкий на пресс-конференции.

В разговоре с корреспондентом Тимуром Журавелем Слуцкий также критически оценил судейство Гезюбююка.

– Леонид Викторович, вы про судей хоть раз когда-то такое говорили?

– Нет. А я уже третий раз просто здесь с ним сталкиваюсь. Ладно бы там один разочек, но он просто творит беспределище. Причем он вообще не здоровается, не прощается, его спрашиваешь – он идет, носом такой вот (задирает голову – прим. Sports.ru), #### (блин).

– За судью вас накажут же?

– Я не знаю. Мне пофиг.

– Просто вы так жестко никогда о судьях не говорили.

– Ну потому что он заслуживает этого. И потому что я не могу понять, почему он не посмотрел. Ладно назначил, почему он не посмотрел момент? Когда у тебя есть VAR, почему ты его не используешь?

– Здесь судьи еще хуже, чем в России?

– Один, – сказал Слуцкий в интервью каналу Тимура Журавеля в YouTube.

«Ни разу не поздоровался, не попрощался, не ответил на вопросы. Худший судья в мире». Кажется, Слуцкого так еще не бесили