Гвардиола про 0:0 с «Кристал Пэлас»: «Ман Сити» играл хорошо. Ошибка в том, что не забил»

доволен игрой «Манчестер Сити», несмотря на ничью в матче с «Кристал Пэлас».

Команды не сумели забить голов в игре 29-го тура .

«Мы играли очень хорошо. Немного ошибались, но в целом играли здорово.

Такого понятия, как удача, в футболе не существует. Нужно забивать – а мы этого не сделали. Мы играли таким образом, чтобы забить голы и пропустить как можно меньше. Возникли кое-какие проблемы. Но парни, вышедшие на поле, играли хорошо, поэтому я не стал делать замены.

Наша ошибка заключается в том, что мы не забили. Но я очень доволен выступлением команды», – сказал Гвардиола BBC.

сыграл хорошо. Впереди еще много матчей, и нам нужно одержать еще много побед, но я не жалею о том, как мы играли сегодня», – добавил главный тренер в интервью Sky Sports.

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