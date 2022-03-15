Отрыв «Ман Сити» от «Ливерпуля» сократился до 4 очков. У «красных» матч в запасе

Отрыв «Манчестер Сити» от сократился до четырех очков.

В 29-м туре «Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном» (2:0), а «Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

Таким образом, лидирует в турнирной таблице, набрав 70 очков после 29 матчей. «Ливерпуль» идет вторым, у команды 66 очков после 28 игр.

Следующий матч в АПЛ «Сити» проведет 2 апреля. Команда Пепа Гвардиолы встретится с «Бернли». Следующая игра мерсисайдцев состоится 16 марта. «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом».