Отрыв «Ман Сити» от «Ливерпуля» сократился до 4 очков. У «красных» матч в запасе

Отрыв «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» сократился до четырех очков.
В 29-м туре АПЛ «Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном» (2:0), а «Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).
Таким образом, «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице, набрав 70 очков после 29 матчей. «Ливерпуль» идет вторым, у команды Юргена Клоппа 66 очков после 28 игр.
Следующий матч в АПЛ «Сити» проведет 2 апреля. Команда Пепа Гвардиолы встретится с «Бернли». Следующая игра мерсисайдцев состоится 16 марта. «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом».