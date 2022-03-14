Карпин про 2:1 с «Рубином»: «Первый тайм понравился, второй прошел сумбурно. Желание удержать счет сыграло злую шутку, концовка получилась нервной»

подвел итоги матча с в 21-м туре .

– Как вам игра?

– Первый тайм понравился. Второй, особенно в конце – прошел сумбурно. Желание удержать счет сыграло злую шутку, слишком нервной концовка получилась. Не очень доволен. Ребята молодые, некоторые вещи делают больше на эмоциях, чем на опыте.

– Вы сегодня использовали шестую замену, заменив Калинина.

– Судья сказал, что можно воспользоваться.

– Кто будет выполнять в «Ростове» функции главного тренера, когда Вы будете в расположении сборной?

– Помощники. Тот же Михаил Осинов. Меня не будет в всего пару дней, – сказал Карпин.