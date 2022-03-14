Карпин про 2:1 с «Рубином»: «Первый тайм понравился, второй прошел сумбурно. Желание удержать счет сыграло злую шутку, концовка получилась нервной»

Валерий Карпин подвел итоги матча с «Рубином» в 21-м туре РПЛ.
– Как вам игра?
– Первый тайм понравился. Второй, особенно в конце – прошел сумбурно. Желание удержать счет сыграло злую шутку, слишком нервной концовка получилась. Не очень доволен. Ребята молодые, некоторые вещи делают больше на эмоциях, чем на опыте.
– Вы сегодня использовали шестую замену, заменив Калинина.
– Судья сказал, что можно воспользоваться.
– Кто будет выполнять в «Ростове» функции главного тренера, когда Вы будете в расположении сборной?
– Помощники. Тот же Михаил Осинов. Меня не будет в «Ростове» всего пару дней, – сказал Карпин.