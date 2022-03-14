«Ростов» первым в истории РПЛ сделал 6 замен в одном матче

первым в истории Премьер-лиги сделал 6 замен в одном матче.

К 81-й минуте матча главный тренер желто-синих провел 5 замен. Однако после этого и защитник Егор Тесленко столкнулись головами, после чего Калинин был вынужден покинуть поле.

Вместо него вышел Александр Мухин. Тренерский штаб «Ростова» воспользовался правилом, согласно которому в случае черепно-мозговой травмы, подозрения на сотрясение можно провести шестую замену. Это правило РФС ввел в чемпионате год назад.

В случае использования дополнительной замены клуб будет обязан в течение двух дней провести медицинское обследование футболиста. Результаты этого обследования нужно будет в течение пяти дней переслать медицинской службе РФС.