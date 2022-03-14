«Ростов» первым в истории РПЛ сделал 6 замен в одном матче

«Ростов» первым в истории Премьер-лиги сделал 6 замен в одном матче.
К 81-й минуте матча главный тренер желто-синих Валерий Карпин провел 5 замен. Однако после этого Игорь Калинин и защитник «Рубина» Егор Тесленко столкнулись головами, после чего Калинин был вынужден покинуть поле.
Вместо него вышел Александр Мухин. Тренерский штаб «Ростова» воспользовался правилом, согласно которому в случае черепно-мозговой травмы, подозрения на сотрясение можно провести шестую замену. Это правило РФС ввел в чемпионате год назад.
В случае использования дополнительной замены клуб будет обязан в течение двух дней провести медицинское обследование футболиста. Результаты этого обследования нужно будет в течение пяти дней переслать медицинской службе РФС.