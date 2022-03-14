Переговоры «Барселоны» с Гави и Араухо в тупике, но для игроков продление контракта – приоритет

У «Барселоны» возникли проблемы с заключением новых контрактов с Гави и .

По информации Mundo Deportivo, клуб признает, что стороны не только не близки к продлению соглашений, но и вовсе зашли в тупик в ходе переговоров.

При этом подчеркивается, что и для 17-летнего полузащитника, и для 23-летнего защитника именно продолжение выступлений за «блауграну» является приоритетом, несмотря на интерес со стороны других команд.

Одним из факторов, повлиявших на ход переговоров, стала необходимость сосредоточиться на важных матчах на данном отрезке сезона.

В «Барселоне» ожидают, что с Гави контракт в итоге будет продлить проще, чем с Араухо, поскольку на последнего серьезное давление оказывает «Манчестер Юнайтед».

Оба футболиста рассчитывают, что их зарплаты в каталонском клубе значительно вырастут по итогам переговоров.

Со статистикой можно ознакомиться здесь, Араухо – тут.