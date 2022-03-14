У «Барсы» отрицательный потолок зарплат на сезон – минус 144 млн евро. Лимит «Реала» – 739 млн

Ла Лига установила «Барселоне» отрицательный потолок зарплат на сезон-2021/22.

Лига произвела перерасчет лимита для команд двух высших дивизионов Испании после закрытия зимнего трансферного окна.

Суммарный потолок зарплат для клубов Ла Лиги теперь составляет 2,047 млрд евро. Больше всего на зарплаты может тратить – 739,16 млн евро (показатель не изменился с начала сезона).

стала единственным клубом с отрицательным потолком зарплат – минус 144,35 млн евро. В начале сезона этот показатель у «блауграны» составлял плюс 97,94 млн евро. «Барса» – единственный клуб лиги с отрицательным лимитом.

Второе место по потолку зарплат в Ла Лиге занимает (199,15 млн евро), третье – (161,22 млн).

Потолок зарплат, или лимит затрат на спортивный состав в – это максимальная сумма, которую команда может потратить на заработную плату игрокам, главному тренеру, его помощнику и физиотерапевту. Также в этот лимит входят расходы на академию.

Расчет лимита производится на основе разницы между доходами (от ТВ-прав, рекламы, продажи билетов и так далее), расходами и ожидаемым погашением долгов.

Если команда закончит сезон с превышением лимита затрат, то в следующем сезоне к ней применят санкции – в течение сезона можно будет потратить только четверть от заработанных средств.