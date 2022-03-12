«Барса» и Spotify могут подписать договор в марте. Клуб получит около 300 млн евро за 4 года

близка к заключению контракта со Spotify.

Спонсорское соглашение между сторонами может быть подписано в ближайшие недели, сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» уверена, что сможет официально объявить о сделке в марте. Клуб хочет достичь договоренности как можно быстрее.

Источники в клубе утверждают, что сделка со стриминговым сервисом будет «лучшей на рынке».

По различным оценкам, «блауграна» получит от Spotify около 300 млн евро за 4 года соглашения. Компания же станет титульным спонсором «Барселоны», получит права на нейминг стадиона «Камп Ноу», а также право на размещение своего логотипа на тренировочной форме команды.

«Барса» нашла нового спонсора – Spotify. Его владелец мечтает купить «Арсенал», дружит с Цукербергом и дает 70 миллионов в год