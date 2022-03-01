«Барселона» создаст свою криптовалюту. В контрактах игроков есть пункты про NFT и метавселенную

«Барселона» хочет создать свою криптовалюту.

«Мы создаем свою метавселенную и потому отказались от возможности стать партнерами криптовалютных структур.

Мы хотим создать собственную криптовалюту, и это мы должны сделать самостоятельно. Мы отличаемся от остальных, поскольку наше финансовое благополучие зависит от того, что мы можем получить от индустрии спорта.

За нами не стоят крупные корпорации или акционеры. Это вынуждает нас быть изобретательными, смелыми, быть на шаг впереди остальных во многих областях спортивной индустрии.

Мы хотим поделиться с нашими фанатами – их у нас около 300 миллионов – и NFT. Я бы мог сделать еще кое-какой анонс, но должен быть осторожен, поскольку это еще конфиденциальная информация.

Футболисты знают, над чем мы работаем, знают, что у нас современный клуб, который пользуется возможностями новых медиа. В их контрактах есть пункты, касающиеся NFT и метавселенных», – заявил президент «Барселоны» Жоан Лапорта.