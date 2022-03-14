Мостовой о «Спартаке» при Ваноли: «Ничего не поменялось. И вряд ли поменяется»

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Александр Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара» (1:2).

Экс-хавбек красно-белых поделился мнением после матча 21-го тура РПЛ.

«Очень неожиданный результат. После победы над «Динамо» «Спартак» не имел права проигрывать. После прихода Ваноли в клуб ничего не поменялось. И вряд ли поменяется.

Футболисты остались все те же, а новичков пришло немного, в отличие от ЦСКА. До конца сезона мы будем видеть такой «Спартак», который будет нестабилен», — сказал Мостовой.

У «Спартака» много эмоций, но не хватает системности. Пусть Ваноли учится

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