Мостовой о «Спартаке» при Ваноли: «Ничего не поменялось. И вряд ли поменяется»

прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара» (1:2).

Экс-хавбек красно-белых поделился мнением после матча 21-го тура .

«Очень неожиданный результат. После победы над «Динамо» «Спартак» не имел права проигрывать. После прихода Ваноли в клуб ничего не поменялось. И вряд ли поменяется.

Футболисты остались все те же, а новичков пришло немного, в отличие от ЦСКА. До конца сезона мы будем видеть такой «Спартак», который будет нестабилен», — сказал Мостовой.

У «Спартака» много эмоций, но не хватает системности. Пусть Ваноли учится