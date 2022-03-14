Ваноли после 1:2 с «Краснодаром»: «Ошибки случаются у всех, но главное, чтобы каждый играл за «Спартак», а не за себя лично»

Теги Спартак премьер-лига Россия Максимилиано Кофрие Паоло Ваноли Футбол

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался после матча РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Критика Кофрие? Давайте не будем ругать кого-то персонально. Я знаю, что в прошлом году доставалось Рассказову, его просто придавили критикой.

Мы одна команда, и отношение у меня ко всем без исключения одинаковое. Ошибки случаются у всех, но главное для меня — чтобы каждый футболист играл за «Спартак», а не за себя лично», – сказал Ваноли.

У «Спартака» много эмоций, но не хватает системности. Пусть Ваноли учится

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