Юран про 0:0 с «Сочи»: «Хороший результат для «Химок», но всегда хочется большего»

Главный тренер «Химок» подвел итоги матча с (0:0).

– Ничья с «Сочи» — двоякая история. Когда играешь с одним из лидеров чемпионата, наверное, ничья должна устраивать, но всегда хочется большего. Я максималист в жизни и соответствующе требую от игроков. Хочется побеждать, но есть объективные причины, которые пока нам этого не позволяют. Естественно, красные карточки, отъезд игрока — пока одного. Поэтому объяснимо, что за два матча пропустили шесть мячей.

Я поблагодарил ребят за самоотдачу, за желание. По ходу матча напрашивались замены в средней линии. Из-за повреждений игроки выходили уже не на свои позиции, приходилось латать дыры. В этой ситуации ничья — хороший результат для нас.

Много стандартов было в первом тайме, старались играть тактически. То, что требовалось от команды, футболисты выполнили на пять баллов. Играть с «Сочи» в открытый футбол нам не позволяют эти проблемы: травмы, красные карточки, которые получили иностранцы.

Самое главное, что команда живет результатом. Это было видно. В концовке очень дисциплинированно действовали все футболисты.

— Все-таки вы заработали одно очко или потеряли два?

— В той ситуации, в которой мы находимся, конечно, потеряли, – сказал Юран.