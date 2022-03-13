Федотов о 0:0 с «Химками»: «Сочи» крутил-вертел, доминировал, но гола не хватило»

Главный тренер подвел итоги матча с «Химками» (0:0) в .

– Вязкий футбол, непростое поле, немного медленное. Мы крутили-вертели, в принципе достаточно создали, не хватило забитого гола. Лучший игрок у соперников – вратарь, это говорит о том, что мы доминировали.

Мы хотели победить, но не хватило точности завершающего паса, завершающего удара. На последнем рубеже и вратарь, и вся команда соперника сегодня очень дисциплинированно и самоотверженно оборонялась.

– Сегодня первый тайм против аутсайдеров РПЛ провели пассивно? Один удар в створ, один в штангу – маловато.

– Маловато, согласен. Были предпосылки, мы как раз об этом говорили в перерыве. Были хорошие подходы.

Сходимся к тому, что и соперник большим числом оборонялся, и нас там не хватало, мы не успевали в ряде эпизодов заполнить пространство, – отметил Федотов.