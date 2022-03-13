Сергей Степашин: «Газпром» не у всех есть. Были предложения создать общий фонд для поддержки клубов РПЛ»

рассказал, как стоит реформировать российский футбол.

– Вы поддерживаете мораторий на вылет из и расширение лиги до 18 команд?

– Я за то, чтобы расширить количество играющих команд. Тем более у нас есть прекрасные стадионы.

Но здесь палка о двух концах. Потому что те, кто не вылетает, сейчас, конечно, будут спокойненько отыгрывать оставшиеся матчи. А вот те две команды, которые могли бы сыграть в переходных матчах, лишать этой возможности было бы неправильно. Чем они хуже других?

Но это пока решение клубов РПЛ. «Динамо», кстати, голосовало против этого. Что касается исполкома РФС – посмотрим. Не надо дергаться. Что мы все время дергаемся то туда, то сюда. Дергаться не надо.

– А какие бы меры по поддержанию футбола вы предложили?

– Сейчас снова вернулись к той теме, когда я еще был членом исполкома и говорил о введении потолка зарплат, о финансовом фэйр-плей. Надо наконец-то поставить на место так называемых агентов, которые зарабатывают бешеные деньги даже сегодня, якобы подбирая футболистов.

Ну и, конечно, в свое время были предложения, чтобы создать общий фонд для поддержки клубов Премьер-лиги. Потому что не у каждого есть «Газпром». Хотя и «Газпрому» сегодня непросто, – отметил член совета директоров .