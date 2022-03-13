Степашин о Семине в «Локомотиве»: «Палыч готов и в прекрасной форме. Вопрос не в зарплате»

рассказал о готовности вновь возглавить ив».

– В субботу «Локомотив» на последних минутах пропустил и обидно проиграл ЦСКА (1:2). Болельщики требуют возвращения Семина в «Локо». Вы с Палычем говорили на этот счет?

– Палыч готов. Мы с ним дружим. Как решит руководство РЖД и клуба – это их право.

Мне вчера понравилось, когда исполняющий обязанности тренера Дима Лоськов замечательно сказал, что было бы здорово, если бы к нам вернулся Палыч.

С моей точки зрения, по сегодняшним временам он в прекрасной форме. Почему бы и нет? Юрий Павлович готов вернуться. Причем вопрос даже не о финансах идет, не о каких-то там больших зарплатах, что называется, – отметил член совета директоров .