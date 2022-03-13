Семак об 1:1 с «Крыльями»: «Обидно пропускать в дополнительное время, но это заслуженный результат – «Зенит» плохо играл в первом тайме»

высказался о ничьей .

Главный тренер сине-бело-голубых прокомментировал исход матча 21-го тура с «Крыльями Советов» (1:1).

– В первом тайме играли слишком медленно. в основном играли на своей половине поля, ждали ошибок с нашей стороны. И тогда, когда мы ошибались, а ошибок было достаточно, старались проводить быстрые атаки.

Что касается второго тайма, наша игра мне больше понравилась, играли активнее, создавали неплохие моменты, старались забить. После забитого мяча игра раскрылась, могли более правильно распоряжаться мячом в тех быстрых атаках, которые у нас были, но вместо того, чтобы увеличить преимущество, мы пропустили в самом конце.

Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы пропускать в дополнительное время, это обидно. Думаю, это заслуженный результат, потому что плохо играли в первом тайме.

И концовку прошлой игры с «Уфой», в последние 30 минут, мы тоже играли хуже, чем можем. Думаю, это следствие всех составляющих, которые привели сегодня к такому результату.

– По ходу матча вы лишились единственного номинального защитника. Оказало ли это ключевое влияние на результат, и можем ли мы в дальнейшем увидеть Алипа?

– Алипа, конечно, мы можем увидеть. Действительно, проблема с центральными защитниками у нас есть.

Вы прекрасно знаете, нам приходится что-то придумывать, для того чтобы закрывать те позиции, на которых у нас недостаточное количество игроков или неготовые игроки. Но думаю, что и с нашим составом могли сыграть лучше.

– Помогли ли замены повернуть матч в вашу пользу, ведь практически сразу после них «Зенит» открыл счет?

– Думаю, кусочек времени до забитого мяча мы провели очень активно, хорошо владели преимуществом. И давление было вокруг соперника.

По поводу вышедших игроков – они все неплохо вышли сегодня. Поэтому отчасти, но чуть-чуть удалось поднять темп, который помог забить.

– здорово выступал за «Крылья Советов». Расскажите, как он освоился в «Зените».

– Осваивается и уже приносит пользу. Думаю, адаптируется и сто процентов будет и играть, и помогать еще больше.

– Была довольно прохладная погода. Оцените атмосферу на «Солидарность Арене».

– Действительно, погода сегодня холодная. И поле, и погода. Конечно, это мешает нам показывать ту игру, которую могут показывать обе команды. Но условия одинаковые для всех.

Что касается атмосферы, то и наши болельщики, и болельщики «Крыльев» пытались сделать все, чтобы игра смотрелась более интересной и проходила в хорошей атмосфере.

– Когда Чистяков получил повреждение, не было ли мысли выпустить Алипа?

– Он все-таки левый центральный, и в центре среди центральных защитников он не играл. У нас некого было ставить, то есть надо было левоногого игрока, и тогда уже Адамова выпускать.

Алип может и в четверке, и в тройке, но ближе с левой стороны. Насколько он может в центре играть, мы до конца не знаем.

– До травмы Чистякова какой был план, кого хотели заменить?

– Хотели и в перерыве сделать, но дали возможность еще немного поиграть футболистам. А так, весь атакующий наш потенциал, который у нас был, думаю, практически весь использовали, – сказал Семак.