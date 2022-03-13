Вендела удалили впервые в карьере – в матче «Зенита» с «Крыльями»

Вендел заработал первое удаление в «Зените» и в карьере.
24-летний бразилец получил две желтые карточки – на 74-й и 97-й минутах – в матче 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).
Вендел пропустит игру 22-го тура Премьер-лиги с тульским «Арсеналом» в Санкт-Петербурге 18 марта.
В 49 матчах за «Зенит» хавбек забил 6 голов, сделал 7 результативных передач и получил 5 желтых карточек.
Он также выступал за «Флуминенсе» и «Спортинг». В 168 матчах до сегодняшнего дня у него было 25 желтых карточек и ни одной красной. Его статистика – здесь.