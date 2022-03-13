«Толя, мы с тобой!» Фанаты «Зенита» поддержали Тимощука, лишенного всех титулов на Украине

Теги Зенит Крылья Советов Анатолий Тимощук премьер-лига Россия болельщики УАФ Футбол

Болельщики «Зенита» поддержали тренера Анатолия Тимощука, лишенного Украиной всех титулов.

Во время матча клуба из Санкт-Петербурга в гостях у «Крыльев Советов» в 21-м туре РПЛ фанаты вывесили баннер с текстом «Толя, мы с тобой».

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука лицензии Pro, выданной Центром лицензирования УАФ, всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины, плюс ему пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Видеотрансляция матча «Крылья Советов» – «Зенит». Дзюба, Алберто и Круговой в составе. Текстовый онлайн идет

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