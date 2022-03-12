Шварц о 4:1 с «Арсеналом»: «Доволен первой с 2014 года победой «Динамо» в Туле»

подвел итоги матча «Динамо» с «Арсеналом» (4:1) в 21-м туре .

– Эту встречу можно разделить на два тайма: в первом мы хорошо вошли в игру, забили гол, после чего стали действовать пассивнее и принимать сложные решения, немного упустив нить игры.

В раздевалке мы рассказали ребятам, как надо действовать во втором тайме. Я очень доволен их реакцией: парни действовали очень целеустремленно, и три гола стали плодом их работы во второй половине. Я доволен сегодняшней победой, которая стала первой в Туле с 2014 года.

– Почему команда все-таки упустила инициативу в первом тайме? Это был психологический момент из-за того, что вы и в первом круге победили с крупным счетом?

– Эти матчи все-таки довольно разные. В игре первого круга мы уже после первых 45 минут вели со счетом 4:0. Сегодня же в первом тайме пытался показать свою игру. Во второй половине же мы очень хорошо сыграли в обороне, а в атаке грамотно находили свободные зоны.

– успел поиграть уже на всех позициях в полузащите. Какая все-таки является для него наиболее комфортной?

– Мы знаем, что Арсен может сыграть на разных позициях как в центре поля, так и на любом из флангов. Сегодня он создавал хорошие моменты, но я бы хотел выделить всю команду, которая проявила себя с лучшей стороны.

– Что скажите по поводу чемпионской гонки с «Зенитом»?

– Мы не забиваем себе этим голову и фокусируемся на своей игре. В эти непростые времена мы должны думать только о том, как ее улучшить и провести свои лучшие матчи, – отметил главный тренер .

«Динамо» – один из самых стильных клубов РПЛ. Шварц построил гармоничную команду и обостряет чемпионскую гонку