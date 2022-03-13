Лапорта о покупке Холанда: «Барселона» не будет заключать сделки, ставящие клуб под угрозу»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Эрлинг Холанд Футбол

Жоан Лапорта высказался о проблемах «Барселоны» на пути к трансферу Эрлинга Холанда.

«Менеджмент работает над усилением команды. Мы хотим заключать сделки, но некоторые связаны с трудностями. Даже если бы наша экономика была в полном порядке, все равно существовали бы операции, которые мы не стали бы совершать.

Мы должны думать о сохранении клуба. Мы улучшили экономическую ситуацию, но нужно завершить работу над ней. Не будем заключать сделки, которые могут поставить клуб под угрозу», – сказал президент «Барселоны» Esport3.

Ранее сообщалось, что руководство каталонцев уверено в подписании форварда дортмундской «Боруссии».

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