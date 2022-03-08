Жоан Лапорта: «Хави сполна реализовал возможность, которую ему предоставила «Барса». Он изменил менталитет команды»

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Жоан Лапорта оценил работу Хави.

«Хави сполна реализовал возможность, которую ему предоставил клуб. Я уверен, что он будет дарить нам радость долгие годы.

Хави изменил менталитет команды. Мы видим, что есть будущее, а в настоящем он может подарить нам радость в Лиге Европы и в чемпионате, почему бы нет? Это сложно, но мы боремся.

Мы строим новую эру, которая, я надеюсь, будет великолепной. Мы делаем это при помощи молодых воспитанников, которые уже в команде, но их будущее еще лучше. Вот в чем цель – иметь группу игроков, которые хорошо играют и выигрывают трофеи. «Кулес», у нас есть надежда», – сказал Лапорта.

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