Советник Лапорты о Холанде: «Мы «Барса», варианты будут. Трудная задача, но клуб работает над трансфером»

Советник президента «Барселоны» сообщил о работе над трансфером .

Энрик Масип, советник , прокомментировал ситуацию с возможным переходом норвежского нападающего в каталонский клуб.

«Клуб работает над этим. Это трудная задача, учитывая все то, что это влечет за собой.

Но мы «Барса», и у нас будут варианты. Клуб прикладывает все усилия. Наши специалисты знают, что им делать.

Мы не ведем переговоры с Холандом. Если мы будем вести переговоры, то с дортмундской «Боруссией», потому что у него есть контракт», – сказал Масип в интервью TV3.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 20 матчей за «Боруссию», забил 23 гола и отдал 5 передач. Из-за травмы он не играл с 22 января.