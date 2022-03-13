Почеттино в частных беседах не скрывает, что хочет вернуться в Англию. Он может уйти из «ПСЖ» летом

может покинуть летом.

Как сообщает журналист Жюльен Мейнар, в частных беседах тренер парижан не скрывает, что хочет вернуться в Англию.

Контракт Почеттино с «ПСЖ» действует до лета 2023 года, но он может покинуть клуб по завершении нынешнего сезона. Сообщалось, что серьезный интерес к тренеру проявляет «Манчестер Юнайтед».

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Под его руководством команда уступила «Лиллю» в борьбе за чемпионство в прошлом сезоне, вылетела из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» на стадии полуфинала, но выиграла Кубок и Суперкубок Франции.

В этом сезоне парижане вылетели от «Реала» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.