Березуцкий о 2:1 с «Локомотивом»: «ЦСКА заслужил победу. Вытащили концовку вторую игру подряд»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий считает победу над заслуженной.

Армейцы выиграли в 21-м туре со счетом 2:1, решающий гол был забит в добавленное ко второму тайму время.

«Игра была интересная для болельщиков. Обилие неплохих моментов. У нас их было больше, заслужили победу.

Радует, что вторую игру подряд вытаскиваем концовку, проявляем характер. Надеюсь, это превратится в тенденцию.

У нас тяжелый график, большая группа игроков имеет мышечные повреждения. У Заболотного было повреждение, смог играть 20 минут, выпустили его на этот период», – отметил Березуцкий.