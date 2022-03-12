Березуцкий о 2:1 с «Локомотивом»: «ЦСКА заслужил победу. Вытащили концовку вторую игру подряд»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий считает победу над «Локомотивом» заслуженной.
Армейцы выиграли в 21-м туре РПЛ со счетом 2:1, решающий гол был забит в добавленное ко второму тайму время.
«Игра была интересная для болельщиков. Обилие неплохих моментов. У нас их было больше, заслужили победу.
Радует, что вторую игру подряд вытаскиваем концовку, проявляем характер. Надеюсь, это превратится в тенденцию.
У нас тяжелый график, большая группа игроков имеет мышечные повреждения. У Заболотного было повреждение, смог играть 20 минут, выпустили его на этот период», – отметил Березуцкий.