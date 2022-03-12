Роналду сделал 59 хет-триков за карьеру, у Месси – 55

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Лионель Месси Тоттенхэм рекорды Футбол

Криштиану Роналду оформил 59-й хет-трик в карьере.

Нападающий помог «Манчестер Юнайтед» добиться победы над «Тоттенхэмом» (3:2) в 29-м туре чемпионата Англии.

49 хет-триков он сделал в играх на клубном уровне, еще 10 – в составе сборной Португалии.

Среди действующих футболистов это лучший результат. У Лионеля Месси, представляющего «ПСЖ» и сборную Аргентины, 55 матчей с 3 и более забитыми голами.

Подробно со статистикой 37-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.

Роналду побил мировой рекорд Бицана по голам в официальных матчах. У Криштиану 807 мячей

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