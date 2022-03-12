Рангник о матчах «МЮ»: «С «Тоттенхэмом» нужны 3 очка, чтобы не отставать от конкурентов. В ЛЧ игра с «Атлетико» будет сродни финалу»

сравнил предстоящий матч с в чемпионов с финалом.

«Манчестер Юнайтед» сегодня сыграет с «Тоттенхэмом» в 29-м туре , а 15 марта примет команду из Мадрида в рамках ответного матча 1/8 финала ЛЧ.

«Две крайне важные игры. Первая очень важна из-за нашего положения в таблице АПЛ. Мы отчетливо понимаем, что нам нужны три очка, чтобы не отставать от других команд, борющихся за место в первой четверке.

Игра во вторник же будет сродни финалу. Счет 1:1, мы играем дома и хотим выйти в четверть финал ЛЧ.

В АПЛ мы потеряли слишком много очков за последние три месяца в ситуациях, когда по ходу встречи вели 1:0 или 2:0. У нас должно было быть на 4-6 очков больше, чем сейчас. Вот почему больше нельзя терять их, особенно в матчах с прямыми конкурентами», – сказал главный тренер «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 20:30