«Атлетико» не хочет отпускать Феликса, но может продать его, если не попадет в Лигу чемпионов. «Барса» интересуется хавбеком

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Будущее Жоау Феликса в «Атлетико» под вопросом.

Мадридский клуб не намерен отпускать 22-летнего полузащитника летом, однако агент футболиста Жорже Мендеш настаивает на трансфере. Интерес к хавбеку проявляет «Барселона».

В настоящее время у «Атлетико» нет ни необходимости, ни желания продавать португальца. Тем не менее на ситуацию может повлиять непопадание клуба в Лигу чемпионов.

К 28-му туру Ла Лиги команда тренера Диего Симеоне подходила на 4-м месте в турнирной таблице, опережая идущий пятым «Бетис» на два очка.

Феликс в пяти последних матчах во всех турнирах забил пять голов. Его статистику можно изучить здесь.

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