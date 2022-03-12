«Атлетико» не хочет отпускать Феликса, но может продать его, если не попадет в Лигу чемпионов. «Барса» интересуется хавбеком

Будущее Жоау Феликса в под вопросом.

Мадридский клуб не намерен отпускать 22-летнего полузащитника летом, однако агент футболиста настаивает на трансфере. Интерес к хавбеку проявляет .

В настоящее время у «Атлетико» нет ни необходимости, ни желания продавать португальца. Тем не менее на ситуацию может повлиять непопадание клуба в Лигу чемпионов.

К 28-му туру Ла Лиги команда тренера подходила на 4-м месте в турнирной таблице, опережая идущий пятым на два очка.

Феликс в пяти последних матчах во всех турнирах забил пять голов. Его статистику можно изучить здесь.