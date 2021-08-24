«Барселона» предложила «Атлетико» Гризманна в обмен на Феликса

«Барселона» не оставляет надежд подписать полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса.
Каталонский клуб предложил «Атлетико» Антуана Гризманна в обмен на португальца.
Главная сложность сделки – разница в зарплатах Феликса и бывшего игрока «Атлетико».
Главный тренер мадридцев Диего Симеоне хотел бы видеть Гризманна в «Атлетико», но руководство клуба сомневается как раз из-за разницы в зарплатах.
«Барса», в свою очередь, хоть и хочет совершить этот трансфер, считает его «очень сложным».
Ранее сообщалось, что «Атлетико» отказался отдать Феликса в аренду «Барсе».
Напомним, что мадридский клуб заплатил за португальца 126 миллионов евро в 2019 году. В 58 матчах в Ла Лиге хавбек забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.
Гризманна «Барса» выкупила у «Атлетико» в 2019-м за 120 миллионов.