«Барселона» предложила «Атлетико» Гризманна в обмен на Феликса

не оставляет надежд подписать полузащитника .

Каталонский клуб предложил «Атлетико» в обмен на португальца.

Главная сложность сделки – разница в зарплатах Феликса и бывшего игрока «Атлетико».

Главный тренер мадридцев хотел бы видеть Гризманна в «Атлетико», но руководство клуба сомневается как раз из-за разницы в зарплатах.

«Барса», в свою очередь, хоть и хочет совершить этот трансфер, считает его «очень сложным».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» отказался отдать Феликса в аренду «Барсе».

Напомним, что мадридский клуб заплатил за португальца 126 миллионов евро в 2019 году. В 58 матчах в Ла Лиге хавбек забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Гризманна «Барса» выкупила у «Атлетико» в 2019-м за 120 миллионов.