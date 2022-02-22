«Арсенал» хочет подписать Феликса летом. Это пожелание Артеты, клуб уже общался с Мендешем

«Арсеналу» интересен полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс.
Лондонский клуб хочет подписать 22-летнего футболиста летом. Диего Симеоне хочет, чтобы состав «Атлетико» пополнил хавбек Гонсалу Гедеш, сейчас выступающий за «Валенсию». Мадридский клуб поборется за португальца, если Симеоне не покинет свой пост.
Проблемой могут стать финансовые запросы «Атлетико» в переговорах с «Арсеналом» по Феликсу. Мадридский клуб заплатил за португальца около 120 млн евро и хотел бы отбить эту сумму, сообщил журналист Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета просил руководство клуба подписать Феликса, и лондонцы уже общались с агентом игрока Жорже Мендешем, чтобы получить представление о ситуации, в которой находится футболист.
У боссов «Арсенала» и «Атлетико» сложились хорошие отношения. В частности, недавно они занимались организацией трансфера Томаса Парти.
В этом сезоне оттянутый нападающий провел 24 матча за «Атлетико» во всех турнирах и забил 4 гола. Его полная статистика – здесь.