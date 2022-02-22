«Арсенал» хочет подписать Феликса летом. Это пожелание Артеты, клуб уже общался с Мендешем

интересен полузащитник .

Лондонский клуб хочет подписать 22-летнего футболиста летом. Диего Симеоне хочет, чтобы состав «Атлетико» пополнил хавбек , сейчас выступающий за «Валенсию». Мадридский клуб поборется за португальца, если Симеоне не покинет свой пост.

Проблемой могут стать финансовые запросы «Атлетико» в переговорах с «Арсеналом» по Феликсу. Мадридский клуб заплатил за португальца около 120 млн евро и хотел бы отбить эту сумму, сообщил журналист Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones.

Главный тренер «Арсенала» просил руководство клуба подписать Феликса, и лондонцы уже общались с агентом игрока Жорже Мендешем, чтобы получить представление о ситуации, в которой находится футболист.

У боссов «Арсенала» и «Атлетико» сложились хорошие отношения. В частности, недавно они занимались организацией трансфера Томаса Парти.

В этом сезоне оттянутый нападающий провел 24 матча за «Атлетико» во всех турнирах и забил 4 гола. Его полная статистика – здесь.