Президент «Оренбурга»: «РПЛ необходимо расширить до 18 команд»

Президент «Оренбурга» поддержал идею расширения РПЛ до 18 команд.

«С учетом всех обстоятельств, которые имеют место на сегодняшний день, необходимо расширить РПЛ до 18 команд. Две первые команды из ФНЛ выходят напрямую, а клубы, занявшие третье и четвертое место, играют стыковые матчи с 15-м и 16-м местом из РПЛ.

В прошлом году мы уже предлагали расширение, когда с нами случилось фиаско – в то время никто не хотел слушать. Тему давно муссируют, наверняка междусобойчики и определенные обсуждения в РПЛ уже были», – сказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

Президент «Оренбурга»: «Если никто из команд РПЛ не вылетит, что делать ФНЛ? Это прямая дискриминация»