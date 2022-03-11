Президент «Оренбурга»: «Если никто из команд РПЛ не вылетит, что делать ФНЛ? Это прямая дискриминация»

Президент назвал дискриминацией введение моратория на вылет в .

«Если никто из команд РПЛ не вылетит, то что тогда делать ФНЛ?

Есть же другие документы РФС, которые определяют порядок. Что в таком случае собираются делать с командами ФНЛ?

Если введут мораторий на вылет и не расширят лигу? В исполкоме, наверное, сидят мудрые люди, которые должны беспокоиться не только о Премьер-лиге, но и других лигах.

Считаю, что это прямая дискриминация. Мало ли что в середине или в конце они примут решения – все правила на сезон существуют и приняты. Как они их отменят?» – заявил Василий Еремякин.

РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ. Вопрос обсудит исполком РФС