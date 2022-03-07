Дрейер забил 8 голов в этом сезоне РПЛ. Больше только у Агаларова и Дзюбы

Полузащитник забил 8 голов в этом сезоне .

Датчанин на 91-й минуте забил победный гол в матче против «Ахмата» в 20-м туре РПЛ (2:1). Эта игра была для него четырнадцатой в рамках чемпионата России.

Больше Дрейера в этом сезоне РПЛ забили только нападающий «Уфы» (13 голов) и форвард «Зенита» (10 мячей). Матео Кассьерра, Федор Смолов и Дмитрий Полоз также забили по 8 мячей.