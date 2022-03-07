Дрейер забил 8 голов в этом сезоне РПЛ. Больше только у Агаларова и Дзюбы

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер забил 8 голов в этом сезоне РПЛ.
Датчанин на 91-й минуте забил победный гол в матче против «Ахмата» в 20-м туре РПЛ (2:1). Эта игра была для него четырнадцатой в рамках чемпионата России.
Больше Дрейера в этом сезоне РПЛ забили только нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (13 голов) и форвард «Зенита» Артем Дзюба (10 мячей). Матео Кассьерра, Федор Смолов и Дмитрий Полоз также забили по 8 мячей.
😬 Как же обидно поскользнулся Шелия. Дрейер пробил верхом – без шансов. pic.twitter.com/DcFQwobcT1— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 7, 2022