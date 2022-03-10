«ПСЖ» и «Реал» ведут переговоры с Рюдигером. Игрок не исключает, что останется в АПЛ после ухода из «Челси»

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер, скорее всего, уйдет из «Челси» летом.

Как пишет журналист Sky Sports Дармеш Шет, за последние полгода у лондонского клуба было много возможностей подписать новый контракт с защитником, который может стать свободным агентом летом, однако теперь ситуация осложнена санкциями, наложенными на Романа Абрамовича.

Теперь «Челси», в частности, запрещено подписывать новые контракты с игроками. Неизвестно, снимут ли с лондонцев эти ограничения к лету.

«ПСЖ» и «Реал» ведут переговоры с представителями Рюдигера. При этом футболист не исключает, что может перейти в клуб из Англии.

В этом сезоне 29-летний игрок провел 39 матчей за «Челси» во всех турнирах и забил 3 гола. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные