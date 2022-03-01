Агенты Рюдигера постоянно контактируют с «Реалом» и «ПСЖ». «Челси» придется сделать его самым высокооплачиваемым защитником АПЛ, чтобы сохранить

Антонио Рюдигер может покинуть и перейти в или .

По данным Sky Sports, представители защитника поддерживают постоянный контакт с мадридским и парижским клубами.

При этом переговоров о продлении контракта с «синими», истекающего по окончании нынешнего сезона, не ведется. В последний раз стороны общались на этот счет в январе, и с тех пор улучшенного предложения 28-летнему немцу не поступало.

Отмечается, что решение Рюдигера будет основываться главным образом на спортивных перспективах команд, но принято будет лишь в конце сезона. При этом «Челси», чтобы его сохранить, придется сделать его самым высокооплачиваемым защитником .

Также указывается на то, что игра футболиста нравится главному тренеру Ральфу Рангнику.

В текущем сезоне Рюдигер провел 24 матча в чемпионате Англии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.