Юшин о поездке «Урала» на поезде из Сочи в Краснодар: «Доширак не ел – это вредная еда. Стараюсь избегать такого, пробую есть меньше сладкого»

Александр Юшин рассказал о поездке «Урала» на поезде на матч с «Краснодаром».
– Когда аэропорт в Краснодаре закрыли, думал о том, как доберетесь? Переживал?
– Нет, никакого волнения не было.
Нам сообщили, что полетим до Сочи самолетом, а потом поездом до Краснодара – сказали на собрании, недовольных не было. Выезд как выезд, просто немного осложненный из-за непростой ситуации.
– Чем занимался в дороге?
– Смотрел «Ривердейл». Ехали недолго, часов шесть. Чуть-чуть пообщался с ребятами, прилёг и смотрел сериальчик.
– Из еды что покупал?
– Ничего, так как административный штаб взял с собой еду.
Доширак? Его не ел, это вредная еда. Стараюсь избегать такого, хочу, чтобы питание было максимально здоровым. Пробую даже есть меньше сладкого, но не всегда получается.
– Сильно вымотался после такой поездки?
– Когда уже обратно добирались, почувствовал, что навалилась усталость, – сказал футболист «Урала».
«Урал» добирался в Краснодар из Сочи на поезде: «Все перенесли нормально. За 6 часов доехали»