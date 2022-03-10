Юшин о поездке «Урала» на поезде из Сочи в Краснодар: «Доширак не ел – это вредная еда. Стараюсь избегать такого, пробую есть меньше сладкого»

рассказал о поездке «Урала» на поезде на матч с «Краснодаром».

– Когда аэропорт в Краснодаре закрыли, думал о том, как доберетесь? Переживал?

– Нет, никакого волнения не было.

Нам сообщили, что полетим до Сочи самолетом, а потом поездом до Краснодара – сказали на собрании, недовольных не было. Выезд как выезд, просто немного осложненный из-за непростой ситуации.

– Чем занимался в дороге?

– Смотрел «Ривердейл». Ехали недолго, часов шесть. Чуть-чуть пообщался с ребятами, прилёг и смотрел сериальчик.

– Из еды что покупал?

– Ничего, так как административный штаб взял с собой еду.

Доширак? Его не ел, это вредная еда. Стараюсь избегать такого, хочу, чтобы питание было максимально здоровым. Пробую даже есть меньше сладкого, но не всегда получается.

– Сильно вымотался после такой поездки?

– Когда уже обратно добирались, почувствовал, что навалилась усталость, – сказал футболист .

«Урал» добирался в Краснодар из Сочи на поезде: «Все перенесли нормально. За 6 часов доехали»