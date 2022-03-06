«Урал» добирался в Краснодар из Сочи на поезде: «Все перенесли нормально. За 6 часов доехали»

Президент «Урала» рассказал о поездке команды из Краснодара в Сочи на поезде.

«Нормально добрались, нам не привыкать, раньше ездили на поездах. Долетели до Сочи, за шесть часов доехали до Краснодара. Сели в нормальный поезд, доехали, ничего страшного. Все перенесли это нормально», – сказал .

«Урал» сыграет с «Краснодаром» завтра, 7 марта. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Работа 11 аэропортов в южных городах России была временно приостановлена. Аэропорт Краснодара вошел в их число.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Урал» | FC Ural (@fc_ural)

Посмотрите, как «Урал» добирался в Краснодар на поезде. Без «Доширака», но с фотками видов из окна