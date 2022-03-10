Каррагер о пропущенном голе «ПСЖ» спустя 11 секунд: «Даже команда U-15 бы такого не допустила. Это позор»

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Джейми Каррагер удивился реакции «ПСЖ» на второй пропущенный мяч в матче с «Реалом».

Мадридцы, забив второй гол, уже спустя 11 секунд забили третий мяч в ворота парижан. Хет-триком отметился Карим Бензема.

«Это стыдно. 11 секунд.

Такого бы не произошло, если с «Реалом» играла бы даже команда U-15. Это позор. Футболисты на таком уровне должны быть в состоянии держать удар и бороться», – заявил бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.

Французский клуб проиграл игру со счетом 1:3 и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.

106 секунд, за которые «Реал» уничтожил «ПСЖ»

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