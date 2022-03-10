Григорий Иванов: «Шалимов не виноват, что арбитры так судят «Урал». Судейский произвол в России никуда не делся»

Григорий Иванов считает, что в российском футболе продолжаются проблемы с судейством.
– «Урал» проиграл два матча после возобновления РПЛ. Какой кредит доверия у Игоря Шалимова?
– Шалимов нас полностью устраивает. Не он виноват, что судьи нас так судят. Шалимов готовит команду, а не судей.
Если бы он готовил судей, и они так судили – конечно, я бы его сразу уволил. А команда играет, показывает качественную игру. В каждом матче нам ставят придуманные пенальти, с ВАР чудят.
– Впереди два домашних матча с «Ахматом» и «Химками». Сколько надо набрать очков, чтоб вы не перестали доверять Шалимову?
– Разницы нет: домашний, выездной. Надо играть в футбол и показывать хорошую игру. С Шалимовым все нормально, он продолжит работать, если его не позовут в большой клуб.
В первых двух матчах мы играли хорошо. Мы не должны были проигрывать эти игры. Но, к сожалению, считаю, что как был у нас в России судейский произвол, так он никуда и не делся.
– Как это исправить?
– Не знаю. Мы уже все перепробовали.
Все наши ведущие арбитры уже были руководителями судейского комитета. А воз и ныне там! – заявил президент «Урала».