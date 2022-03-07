Президент «Урала» о матче с «Краснодаром»: «Пенальти не было, судейство необъективное. Не понимаю, как работает ВАР»

Григорий Иванов считает, что арбитр не должен был назначать пенальти в ворота «Урала» в матче с «Краснодаром».
Екатеринбургский клуб уступил «быкам» со счетом 1:2.
На 58-й минуте арбитр Евгений Турбин назначил пенальти в ворота «Урала» после видеопросмотра.
«Расстроены, что не взяли очки.
Пенальти не было. Судейство было необъективным. Судил арбитр не очень правильно.
Я могу быть необъективным, но, на мой взгляд, пенальти в наши ворота не было. Я не понимаю, как работает ВАР», – заявил президент «Урала».