Тренер «Спортинга» о 0:0 с «Ман Сити»: «Приятно не проиграть сильному сопернику в гостях»

Рубен Аморим прокомментировал вылет «Спортинга» из 1/8 финала Лиги чемпионов.
Главный тренер лиссабонского клуба высказался после ответного матча с «Манчестер Сити» (0:0, первая игра – 0:5).
«Тяжелый матч. Во втором тайме мы прибавили, и класс [хавбека] Эдвардса помог. Я доволен результатом – всегда приятно не проиграть такому сильному сопернику в гостях.
Отрадно, что «Спортинг» второй раз вышел в 1/8 финала. Нам очень не повезло с жеребьевкой, но команда растет. В прошлом году нас выбил ЛАСК [в Лиге Европы], а в этом – «Ман Сити», один из лучших клубов мира», – сказал Аморим.