Тренер «Спортинга» о 0:0 с «Ман Сити»: «Приятно не проиграть сильному сопернику в гостях»

Теги Спортинг Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Рубен Аморим Футбол

Рубен Аморим прокомментировал вылет «Спортинга» из 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер лиссабонского клуба высказался после ответного матча с «Манчестер Сити» (0:0, первая игра – 0:5).

«Тяжелый матч. Во втором тайме мы прибавили, и класс [хавбека] Эдвардса помог. Я доволен результатом – всегда приятно не проиграть такому сильному сопернику в гостях.

Отрадно, что «Спортинг» второй раз вышел в 1/8 финала. Нам очень не повезло с жеребьевкой, но команда растет. В прошлом году нас выбил ЛАСК [в Лиге Европы], а в этом – «Ман Сити», один из лучших клубов мира», – сказал Аморим.

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