Тренер «Спортинга» о 0:0 с «Ман Сити»: «Приятно не проиграть сильному сопернику в гостях»

прокомментировал вылет «Спортинга» из 1/8 финала чемпионов.

Главный тренер лиссабонского клуба высказался после ответного матча с «Манчестер Сити» (0:0, первая игра – 0:5).

«Тяжелый матч. Во втором тайме мы прибавили, и класс [хавбека] Эдвардса помог. Я доволен результатом – всегда приятно не проиграть такому сильному сопернику в гостях.

Отрадно, что второй раз вышел в 1/8 финала. Нам очень не повезло с жеребьевкой, но команда растет. В прошлом году нас выбил ЛАСК [в Лиге Европы], а в этом – , один из лучших клубов мира», – сказал Аморим.