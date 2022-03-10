Леонардо об 1:3 с «Реалом»: «В перерыве «ПСЖ» был уверен, что пройдет дальше и сможет выиграть ЛЧ»

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Леонардо прокомментировал вылет «ПСЖ» из 1/8 финала Лиги чемпионов.

Спортивный директор парижского клуба высказался после ответного матча с «Реалом» (1:3, первая игра – 1:0).

«Это тяжелый удар. Первый пропущенный мяч многое изменил. Мы немного потерялись, а «Реал» это почувствовал. Это был решающий момент.

Надо признать свои ошибки и неумение справляться с трудными ситуациями. Мы проиграли, и нам есть что анализировать. Нужно как можно скорее найти причины и выход.

В перерыве мы были уверены в том, что играем лучше и пройдем дальше командой, способной выиграть турнир. А когда все заканчивается вот так, нужно задуматься, почему это произошло, но на это потребуется время», – сказал Леонардо.

106 секунд, за которые «Реал» уничтожил «ПСЖ»

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