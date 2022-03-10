Маркиньос о вылете от «Реала»: «ПСЖ» заслуживал большего по сумме двух матчей, но заплатил высокую цену за ошибки»

Маркиньос прокомментировал вылет «ПСЖ» из 1/8 чемпионов.

Защитник парижского клуба высказался после ответного матча с «Реалом» (1:3, первая игра – 1:0).

«Первый гол «Реала» стал важным моментом для соперника. Они сравняли счет, и болельщики добавили им дополнительной энергии. Мы должны были лучше справиться с этой ситуацией. Мы же стали допускать мелкие ошибки. По сумме двух матчей мы заслуживали большего, но в итоге заплатили за ошибки высокую цену.

Подобное объяснить сложно. Мы выиграли первый матч, вели в этом... Теперь надо двигаться дальше. Мы еще можем добиться многого», – сказал .

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