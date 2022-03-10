Президент «ПСЖ» пытался попасть в судейскую после матча с «Реалом», но перепутал комнаты. Аль-Хелайфи кричал «Я убью тебя» делегату «Реала», его остановили телохранители

Президент пришел в ярость из-за судейских решений в матче с «Реалом».

После окончания ответной игры 1/8 финала чемпионов (1:3) быстро покинул свою ложу и направился в подтрибунное помещение , чтобы предъявить претензии судьям во главе с Данни Маккели.

По пути катарский бизнесмен кричал и бил по окружающим предметам.

Однако Аль-Хелайфи не смог выразить арбитрам свою позицию: президент «ПСЖ» не нашел судейскую комнату и зашел в помещение к делегату Карлосу Давиле. В итоге Аль-Хелайфи с трудом увели – в происходящее пришлось вмешаться нескольким людям.

По информации El Partidazo de Cope, делегат «Реала» попытался снять ситуацию на видео. Увидев это, Аль-Хелайфи подошел к нему с криком «Я убью тебя». Президента «ПСЖ» останавливали его собственные телохранители.

Чудовищный привоз Доннаруммы: сгорел под давлением Бензема и мгновенно пропустил. Ох