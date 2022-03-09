Матч «Барсы» и «Реала» в ЛЧ побьет рекорд посещаемости в женском футболе. На игре будет почти 100 тысяч зрителей

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Матч «Барселоны» и «Реала» побьет рекорд посещаемости в женском футболе.

Класико женских команд состоится в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, игра пройдет на «Камп Ноу» 30 марта.

Практически весь стадион вместимостью 99 354 человека будет заполнен, сообщили в «Барселоне». Проданы все билеты, кроме некоторых вип-лож, распределены все билеты среди сосьос.

Предыдущий рекорд для женского футбола был установлен на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано», где матч местной женской команды с «Барселоной» смотрели 60 739 зрителей.

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